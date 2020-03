Konstantin Vassiljev: ärme satu paanikasse, vaid võtame eriolukorda kui väljakutset, mis annab meile võimaluse õppimiseks

"Kallid sõbrad, täna oleme sattunud olukorda, mis kahjuks segab ja häirib meie tavapärast elurütmi. Kuid ärme satume paanikasse, vaid võtame seda kui väljakutset, mis annab meile võimaluse õppida olla kannatlik ja vastutustundlik ning seda kõike mitte ainult enda, vaid ka ümbritsevate inimeste suhtes," sõnas Vassiljev.

"Püüame ajutiselt teha sporti ja olla aktiivsed teineteisest eraldi, ka paljud füüsilised harjutused saab sooritada ka kodus olles põrandal. Üksi jooksmiseks on meie metsades ja parkides kuhjaga ruumi. Püüame vältida rahvarohkeid kogunemisi, eriti kinnistes ruumides, näiteks kauplustes.

Püüame nautida praegust kevadist ilma, aga väga kitsas inimeste ringis - ainult nendega, kellega te puutute kokku igapäevaselt. Hügieen - see ei puuduta ainult viiruste levitamise peatamist, vaid see on ka kultuuri küsimus. Püüame olla lihtsalt kultuursed inimesed. Kõik koos me saame peatada viiruse levikut ning lõplikult teda võita. Tervist, kannatust ja edu kõigile!" teatas Vassiljev.