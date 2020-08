Läinudnädalane FC Flora Meistrite liiga mäng tegi kurvaks ja tigedaks. Ei, mitte seetõttu, et taas ei pääsetud esimesest ringist edasi ja kaotati Marijampolė Sūduvale penaltiseerias. Tunded läksid keema lisaajal, kui selgus, et meite meestel on võhm nii totaalselt väljas, et jooksmisest ei saanud asja. Masseeriti krampis jalgu ja nagu märkis kommentaator Tarmo Tiisler: tuiguti väljakul.