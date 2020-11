KOMMENTAAR | Koondise esindamine pole moeasi. See on südameasi

Vaher küsis arvamusloos tugeva eeldusega küsimusega: “Miks pole paljude praeguste jalgpallurite jaoks Eesti koondis enam prioriteet?” Näitena tõi ta Ragnar Klavani, Karol Metsa ja Joonas Tamme.

Alustan Tammest. Vaher kirjutas, et Tamm “soovis” oktoobrikuus kõrvale jääda isiklikel põhjustel. Samas 5. oktoobril väljastatud pressiteates oli kirjas: “Tamm soovis koondisega liituda, kuid on sunnitud seekord eemale jääma isiklikel põhjustel.” Tean Tamme isiklikku põhjust ja siin ei jäänud midagi tahtmise taha.

Metsa otsust oktoobris koondisse mitte tulla võib mõista või hukka mõista. Samas tuleb jätta kõrvale emotsioon ja mõelda, kas Metsa paigutamine koondisest loobumise küsimuse eesliinile on õiglane või mitte? Mets on alates 2014. aastast koondises platsil olnud kõige rohkem, 5409 minutit. Ta on käinud koondises lisaks ametlikele mängupäevadele ka mitteametlikel, näiteks 2016. aastal Kariibi mere turneel olukorras, kus ta mängis Norra kõrgliigas ja hooaeg oli lõppenud. Mets on mänginud katkise ninaluuga ja valuvaigistite toel. 27-aastaselt on Metsal kirjas 63 maavõistlust, mis tähendab, et kui tal jätkub vormi ja tervist, võib ta jõuda 100 mängu klubisse. Metsa olukorra oktoobris tegi tavapäratuks see, et koroonaviiruse pandeemia tõttu algasid mitmed liigad, sh Saudi Araabia liiga, hiljem ja seetõttu sulgus üleminekuaken kummalisel ajal. Igaüks saab ise otsustada, kas Metsa puudumine oli ühekordne erand või tuleks sellest tema senist karjääri arvestades teha põhjapanevaid järeldusi.

Kolmas näide oli Klavan. 127 korda koondist esindanud mees teatas eelmisel aastal ausalt, et kogu jalgpalliline energia läheb tervena püsimiseks. Ta lisas, et kui võimalused kokku langevad ja tema abi vajalik, siis jookseb koondise eest taas väljakule. Seis ei ole aastaga muutunud: Klavan tegeleb endiselt sellega, et terve püsida ja pole sellises seisundis, et saaks koondisse tulla. Milline on see olukord, kus ta võiks koondisega liituda? Esmalt peaks Klavan olema terve ja teiseks saab see olukord olla tõesti ekstreemne, näiteks play-off mäng finaalturniirile pääsemise eest. Klavaniga võrreldud ja temast kaks aastat vanem Goran Pandev on oma rahvuskoondist esindanud 113 korda.