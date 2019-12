KOMMENTAAR | Kellele neid õnnetuid omaväravaid vaja on?

Miks ei või me sellist väravat kirjutada ründaja nimele, kelle kaval tegutsemine palli väravasse aitas? Nägi ta ju tsenderdust andes, et väravaesisel on palju mängijaid, kellest igaühest võib pall väravasse põrgata. Niisuguste omaväravate puhul on kaitsja ja ründaja ilmselt ühel nõul: las see minna protokollis pigem ründaja tabamuseks. Ei taha omaväravat oma kontole kaitsja; samal ajal oleks õiglane, et ründemängijat tunnustataks resultatiivse tegutsemise eest. Tema plaan võiski ju olla see, et pall kaitsemängija põrkest väravasse saata.

Peale väljatoodud stsenaariumi on mõistagi veel miljon võimalust, kuidas võib omavärav sündida, kuid paljudel puhkudel võiks tabamuse rahumeeli hoopis ründaja arvele kirjutada. Näiteks juhul, kui kaitsja ja ründaja koos palli ründavad, ent kaitsja lihtsalt selleni esimesena jõuab ja kogemata palli väravasse suunab (näide: Eesti koondise hiljutine võiduvärav võõrsil Kreekale). Või siis, kui väravavaht tõrjub ründaja pealelöögi vastu posti, kust pall puurivahi selja vastu põrkab ja sealt väravasse veereb. Miks peaks sellistes olukordades ründajalt värava ära võtma?

Loomulikult on jalgpall selline mäng, kust omaväravaid päris välja juurida on sisuliselt võimatu. Meenutame kasvõi lõppenud Premium liiga hooajast Nõmme Kalju mehe Vladimir Avilovi omaväravat Tallinna Kalevi kasuks, kus ta lihtsa tagasisöödu kogemata oma võrku saatis. Selliseid asju on isegi parima tahtmise juures keeruline mõne ründaja kasuks märkida. Rusikareegel võiks olla selline, et kui kaitsja teeb ründajate poolt segamatult löögi- või sööduliigutuse värava poole, on tegu omaväravaga – kui mitte, tuleks vaadata, milline ründaja värava saavutamise juures kõige suuremat rolli mängis.

Ilmselt jääb selline mõte paraku soovunelmaks. „Omaväravareform“ vajab jõustumiseks suurt paradigmamuutust ja ühtset arusaamist, mida niisama lihtne saavutada ei ole. Võimalik, et näiteks statistikud ja jalgpalliajaloolased on sellele kategooriliselt vastu – kui kogu aeg on omaväravaid ühtpidi tõlgendatud, on järjepidevuse huvides mõistlik nii ju ka edaspidi talitada. Samal ajal muutub jalgpall nii või teisiti pidevalt – näitena võib tuua kasvõi viimastel aastatel palju poleemikat tekitanud videokohtunikud või väikesed reeglimuudatused, mis mudivad vutimängu iga paari aasta tagant õige pisut ühes või teises suunas.