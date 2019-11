KOMMENTAAR | Karm reaalsus: Eesti vutikoondise punkti- ja väravasaak jäi alla ka kääbusriikidele. Kuidas edasi?

Märt Roosna reporter

Seekord Henrik Ojamaast ja Eesti koondisest Hollandile vastast ei olnud. imago images/Pro Shots

Jalgpalli EM-valiksarja kokku võttes tuleb tõdeda, et Eestist vähem punkte said vaid San Marino ja Gibraltar ning vähem väravaid kõmmutas üksnes San Marino. Tahaks loota, et nüüd on põhi käes ja siit edasi saab Eesti jalgpallikoondis vaid tõusta.