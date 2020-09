Kohila Püsivusest AS Romasse. Vetkali viis Itaalia tippklubisse pühendumus, töökus ja pealehakkamine

Eesti U-17 jalgpallikoondises 11 mängu pidanud Martin Vetkal on end Euroopa tippklubidele näitamas käinud 2019. aasta suvest alates. Tänavu 26. augustil pandi katsetel käimise karussellile punkt kolmeaastase profilepinguga, mille asetas Vetkali ette lauale Itaalia pealinna hiid AS Roma. Eelmisel nädalal sahistas ta juba võrku Roma U-17 ja U-18 meeskonna sõpruskohtumises, lüües 6 : 1 võidumängus nooremate esinduse kasuks kaks väravat.

„Nende hetkede nimel treeneritööd tehaksegi. Ega neid treenereid, kelle kasvandikke nii pikaajalise jalgpallikultuuriga riikidesse siirdub, palju pole. Mõni üksik vaid. See on see hetk, kus vaatad tagasi ja ei kahetse midagi,” õhkas Vetkalit maast madalast treeninud, nõustanud ja suunanud Atko Väikmeri.

Vetkali üleminekust Tallinna Kalevist AS Romasse rääkis Eesti Päevalehele veel Kalevi spordidirektor Joel Lindpere ning Martini isa Aleksei Vetkal.