KOGU TÕDE MÄNGUST | Vigastustont röövis juba soojendusel Eestilt vajaliku lüli, Põhja-Iiri võttis teenitult oma

VÕTMEMOMENT | Avavärav. See võttis kodumeeskonnal selgelt pinged maha. Esimese poolaja järel kostis Põhja-Iiri fännide seast juba arvamusi, et "poor Estonia" (tõlk: mannetu Eesti) tuleb pausilt tulles kiiresti paika panna. Meeskonna kohta, kes 45 minutit viimase EM-i kaheksandikfinalisti surve ära kannatab ja taga nulli hoiab, on "mannetu" muidugi liiga inetu öelda, aga rohe-valgete prillidega jõudude vahekordi hinnates võis see tõesti niimoodi tunduda. Avavärav oli tegelikult õhus juba 20. mänguminuti paiku, kui Paddy McNair palli maapõrkest üle värava oskas põrutada.

MUST LAMMAS | Vigastustont. Soojenduse lõpus tegi reielihasele liiga paremkaitsja Taijo Teniste, kelle asemel pidi ootamatult mängu alustama Gert Kams. Me ei saa kunagi teada, kuidas oleks Teniste terveks jäämine Eesti mängule mõjunud, aga selge on see, et tema pikkadest autidest ja kogemustest (70 mängu A-koondises) tunti puudust.

Vigastustont näis kimbutavat ka väravavaht Sergei Lepmetsa, kes juba neljandal minutil hoobi vastu puusa sai ja ülejäänud mängu parema jala kasutamist väljalöökidel selgelt vältis. Võib arvata, et see häda on seotud märtsi alguses Eesti superkarikamängult saadud vigastusega. Vahetust Levadia puurivaht aga ei küsinud, vaid mängis kohtumise korralikult lõpuni. Korraks tekkis hetk, kus järjekordne kokkupõrge vastase ründajaga Lepmetsa mõneks ajaks murule niitis ning Mihkel Aksalu seda nähes soojendust tegema lippas, aga viimase teeneid täna siiski vaja ei läinud.