KOGU TÕDE MÄNGUST | Vassiljev oli taas tõeline maestro, kuid kohutavad kolm minutit maksid Eestile võidu

MUST LAMMAS | Eesti koondislaste füüsiline vastupidavus. Kui vastane on tehniliselt ja mängutasemelt oskuslikum, siis ei tohi lihtsalt mängu lõpuks ära väsida. Eesti koondise mängijad aga väsisid. Suurema osa kohtumisest kindlalt tegutsenud Eesti kaitse hakkas lõpuvile lähenedes aina enam lekkima. Oli olukordi, kus poolkaitsjad ei jõudnud ka enam kaitsesse tagasi. Kui tahta olla edukas endast tugevama koondise vastu, siis tuleb jõuda joosta ja maksimaalselt pingutada kõik 90 minutit. Tundub, et Eesti maksis lõpuks lõivu väga füüsilisele ja võitluslikule algusele, mis tõi esimesel poolajal edu. Umbes kuuekümnenda minutini oli pigem õhus 2:0, kuid...

MIKS LÄKS NII? | Põhja-Iirimaa kannatlikkus sai lihtsalt tasutud. Kohtumise esimesed 10 minutit kuulusid Põhja-Iirimaale, kuid seejärel said ka eestlased aina paremini mängu sisse. Esialgu oli rünnakute ehitamisega küll raskusi, kuid Madis Vihmanni diagonaalsöödud leidsid omasid ja nii suudeti ka vastaste väravat ohustada. Nii tekitati keskväljale ruumi ning matši edenedes suudeti ehitada ka mõned mängulised rünnakud ja nõelata ohtlike vasturünnakutega. Kõik see aga Põhja-Iirimaad ei murdnud. Valiksarja täiseduga alustanud külalised ei hakanud kordagi rabistama ja see tõi neile lõpuks ka edu. Mänguplaanist peeti kannatlikult kinni ja tekkinud võimalused kasutati ära

KUIDAS EDASI? | Eesti jaoks jätkub 2020. aasta EM-valiksari juba teisipäeval. Midagi kerget ees ootamas ei ole – võõrsil tuleb vastamisi minna neljakordse maailmameistri Saksamaaga. 2014. aastal Brasiilias MM-tiitli võitnud sakslased võõrustavad Eestit Mainzis 27 000 pealtvaatajat mahutaval Opel Arenal.

KILD | Krahh hümniga! Põhja-Iirimaa fännid hakkasid Eesti hümni teise salmi lõpu järel nii kõvasti plaksutama, et ETV tütarlastekoori õrnad hääled mateti täielikult enda aplausi alla, mistõttu jäigi hümn sisuliselt pooleli. Mängijad ja kohtunikud alustasid juba kätlemisega ning lahkusid rivist, samal ajal kui vaesed laululapsed täiest kõrist kolmandat salmi veel üürgasid. Sellist asja polegi varem näinud.