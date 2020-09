Väljakul viibinud Kalju mängijatele on raske midagi ette heita. Nõmmekate ettevalmistus on viimastel nädalatel olnud selgelt puudulik. Pärast esimese koroonajuhtumi ilmsiks tulekut pole põhimehed trenni saanud teha ning noormängijad, kes häda pärast Budapesti kaasa võeti, ei ole veel kaugeltki valmis rahvusvahelist taset välja kandma. Murale oli see kõik teada ning seetõttu lükati Kalju väljakupoolel - karistusalas ja selle lähistel - väga julgelt söötu. Eriti ülbelt mängiti Kalju üle neljanda värava puhul, kui kolm beežis särgis meest ühe puute söötudega end Meeritsa väravakasti kombineerisid.

Loe Delfi tähelepanekuid mängu kohta ja saad teada, kes oli selle mängu staar, must lammas, miks läks nii, kuidas edasi ja midagi huvitavat veel meile kõrva-silma jäi!