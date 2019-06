KOGU TÕDE MÄNGUST | Saksa rong sõitis Eestist kaheksa korda üle, sest sinisärgid polnud valmis võitlema

VÕTMEMOMENT | Meeskondade staadionile jõudmine? Avavile? Jõudude vahekord oli platsil sedavõrd hiiglaslik, et ühte päriselt võtmemomendiks olnud hetke on keeruline nimetada. Kõige paremini sobib siia kategooriasse ilmselt Marco Reusi 10. minuti avavärav, mis oli kui esimene leil kerisele, aga võtmemomendiks on seda selgelt palju nimetada, arvestades, milline oli kogu järgnev kohtumine. Väravaolukord võttis kogu Saksa ründemängu kenasti kokku: otsiti, katsetati, prooviti, kuni Eesti lõpuks lahti harutati. Reus jooksis keskkaitsjate vahelt suluseisu, aga keskväljalt tulnud sööt läks hoopis paremal äärel üksi olnud Thilo Kehrerile, kelle tsenderduse ajal Reus enam suluseisus polnud. Kaitsjad ei saanud ei söödule ega löögile jalga vahele ja esimene tabamus oligi olemas. Sõlm lahti harutatud, lõplikult.

MÄNGU STAAR | Leroy Sané. Sakslaste väga ühtlasest ning õlitatult töötavast Mannschaft-masinast on keeruline ja ehk isegi teiste suhtes pisut ebaaus kedagi personaalselt välja tuua, aga Manchester City ääreründaja kiirus, tehnilisus ja osavus oli Eesti kaitsjate jaoks pidevalt liiast. Kaks väga ilusasti lahendatud väravat võeti talt küll suluseisu tõttu ära, et lõpuks sai mees ka "legaalselt!" jala valgeks ning tegi eeltöö mitmele teisele tabamusele.

MUST LAMMAS | Eesti üldine meelestatus. Midagi pole teha - see meeskond ei läinud platsile ei võitma ega võitlema. Mitmed jalgpallurid ja endised vutimehed on öelnud, et sellise mängu eel tuleb olla vaat et rumalalt naiivne ja uskuda, et kõik on võimalik. Eesti mängijad olid sedapuhku liigsed realistid, kui tahta kuidagi viisakalt väljenduda.