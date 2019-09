KOGU TÕDE MÄNGUST | Õnnelikud väravaraamid üritasid, kuid ei suutnud Voolaidi debüüdil nukrast kaotusest säästa

MIKS LÄKS NII? | Uus peatreener Karel Voolaid toonitas juba mängu eel, et soovib mängida ründavamalt kui eelkäijad ning kodumäng Valgevenega pakkus selleks kohe ka hea võimaluse. Juba algrivistuse järgi oli näha, et rünnata me ei karda – algüheteistkümnes oli Konstantin Vassiljevi, Henrik Ojamaa, Sergei Zenjovi ja Erik Sorga näol neli selgelt ründava suunitlusega mängumeest, keda toetas keskväljalt ka Mattias Käit.

Matši algus oligi Eesti poolelt ülimalt positiivne, ent valgevenelased ärkasid 10-15 minuti järel üles ning hakkasid ka ise rohkem ära kasutama seda, et Eesti kohatise ebakindla kaitsemängu tõttu tekkis valgevenelastel löögivõimalusi. Valgevene värav oleks võinud Eesti mõnel teisel päeval murda, kuid suure tahtmise toel tuldi mängu tagasi. Tasub märkida, et viigivärava ehitasid Eesti poolelt kaks noorimat väljakul olnud mängijat – eeltöö tegi 21-aastane Mattias Käit, palli vajutas võrku 20-aastane Sorga. Paraku võttis Valgevene lõpuminuti väravaga ikkagi teenitud võidu.

KUIDAS EDASI? | EM-valiksari jätkub Eesti koondise jaoks juba esmaspäeva õhtul, kui Sinisärgid võtavad koduplatsil vastu väga tugeva Hollandi. Edasipääsulootused on Eestil juba ammu kadunud, kuid eneseusu, üldsuse toetuse ja kõige muu sellise tagasivõitmise protsess jätkub. Valgevene saab samal ajal esmaspäeval pidada sõpruskohtumise Walesiga, enne kui oktoobris Eesti Minskis vastu võtab.

KILD | Kui olete vahel mõelnud, miks kollkiprid iga poolaja eel oma kaitstava värava postid ja lati üle patsutavad või neid lausa suudlevad, siis Eesti ja Valgevene kohtumine näitas selle hästi ära. Mida iganes Sergei Lepmets hea õnne jaoks väravaraamidega tegi, töötas – viis palli, mis erinevatel hetkedel Eesti värava posti-lati pihta lendasid, põrkasid sealt kõik väravast mööda.