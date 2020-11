KOGU TÕDE MÄNGUST | Levadia on teinud sammu edasi, Paide tahtmine jäi siiski peale

Levadia ja Paide pakkusid Sportland Arenale kogunud publikule väga hea tasemega jalgpallimängu. Kui Paide on läbi hooaja üsna stabiilselt mänginud ja hõbemedalipositsioonil ollakse igati teenitult, siis Levadia on peatreener Vladimir Vassiljevi ja tema hääleka kaasjuhendaja Marko Savici käe all liikumas pidevalt tõusvas joones.