KOGU TÕDE MÄNGUST | Lepmets tõestas enda väärtust, algkoosseisu tõusnud uus mees pani märgi maha ja Eesti sai punkti

Võimalusi oli mõlemal poolel, üritavamaks pooleks olid võõrustajad. Kui Eesti koondise päästis mitmel korrral Sergei Lepmets, siis Valgevene väravat ohustas kõige tõsisemalt Konstantin Vassiljev, kes avapoolajal posti kõmmutas.

VÕTMEMOMENT | Kuna kohtumises jäid väravad löömata, siis on ühte mängu muutnud momenti keeruline välja tuua. Duelli saatuse otsustasid juba eelnevalt mainitud Vassiljevi posti läinud löök ning Lepmetsa tõrjed.

MÄNGU STAAR | Sergei Lepmets. Mängu eel spekuleeriti, et Levadia puurilukk võib esikinda koha kaotada Matvei Igonenile, kuid peatreener Karel Voolaid usaldas Lepmetsa jätkuvalt ning mäng näitas, et usaldusel oli ka põhjust. Lepmets tegi mitu suurepärast tõrjet ning päästis Eestile viigipunkti, mis on selles valiksarjas meile esimeseks.Tõrjete kõrval tuleb kiita ka Lepmetsa oskust mängu rahustada ning venitada väljalöökidega, mis vastastel tihti harja punaseks ajab.

Eesti poolel väärib kindlasti veel ka esiletõstmist 20-aastane Flora poolkaitsja Vladislav Kreida. Esimest korda algkoosseisu pääsenud ja üldse teist korda Eesti A-koondist esindanud kaitsev poolkaitsja alustas krobleiselt, kuid mängu edenedes muutus mängu kontrollivas faasis väga kindlaks. Mitmel korral peatas just Kreida vastaste rünnakud. Seejuures on märkimisväärne, et 20-aastane mängumees tegutseb nii rahulikult. Samas on ka Flora peatreener Jürgen Henn tõdenud, et just säärane rahulikkus on Kreida üks trumpe.