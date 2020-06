KOGU TÕDE MÄNGUST | Kartmatult võidelnud Paide võttis Hiiul kauaoodatud skalbi

Paide on tänavu suurtega mängides teenimatult tühjade pihkudeta jäänud. Arvukalt võimalusi tekitati nii 31. mail Levadia kui ka 3. juunil Flora vastu, kuid protokolli jäid ikka 1:4 ja 1:3 kaotused. Paide loots Vjatšeslav Zahhovaiko on lubanud kõigest hoolimata oma julgele ja vaatemängulisele stiilile truuks jääda, lootuses, et teenitud skalp on nurga taga. Selle nimel tuli küll hirmsat moodi võidelda ja hoope taluda, kuid jõuti ära oodata!

Võitlusliku ja palju mänguseisakuid sisaldanud kohtumise ainsa värava lõi 44. minutil kiirrünnaku tulemusena Kristofer Piht. 80. minutil oli võimalus Siim Lutsul penaltist edu suurendada, kuid Marko Meerits tõrjus 11 meetri pealelöögi jalaga.

VÕTMEMOMENT | Paide 44. minuti "riietusruumivärav". Külalismeeskond jahtis kannatlikult väravat ja hoidis kaitseski asjad korras ning võis teisel poolajal veel vähem riske võtta. Kalju pidi kõik relvad vastuvärava otsimiseks käiku laskma, kuid Paide distsiplineeritud kaitset lahti muukida ei suudetud. Episoodiliselt lasid väljakuperemehed Paidel isegi mängu domineerida.

MÄNGU STAAR | Kristofer Piht. Eesti U21 koondise ründaja on terve see hooaeg ainult positiivselt silma paistnud. Aasta esimese värava oli ta löönud 8:1 võidumängus Tallinna Kalevi vastu ning kolm päeva tagasi võideti tema tabamusest 2:1 Narva Transi. Nüüd lõpuks on 19-aastane mängumees sahistanud võrku ka ühe Tallinna tippklubi vastu. Kalju kaitsjad olid temaga juba enne mängu avaväravat hädas. Piht aga ei jätnud jonni ja kimbutas vastaseid järjekindlalt edasi, kuni sihile jõudis.

MUST LAMMAS | Kogu Kalju kaitseliin. Otsustavat duelli pidas Pihtiga enne pealelööki Ivan Lobaj, kuid oma panuse saanuks värava ära hoidmisse anda ka teised kaitsesse jooksnud mehed nagu Pedro Victor ja Andrei Markovitš. Eriti eredalt tuleb Pihti ja viimati nimetatud meeste kiiruse vahe väravat aegluubis vaadates. Samal ajal kui Piht teeb kolm sammu, teevad nemad kaks. Rõõm tõdeda, et Eesti rahvusmeeskonnale on peale kasvamas üks väga huvitav kuju!

MIKS LÄKS NII? | Esimesed 43 minutit lõhnasid hirmsasti 0:0 viigi järele. Kuigi Paide haaras küll ohjad ja üritas sihile jõuda nii kontrarünnakutest kui ka läbi Siim Lutsu vasakult äärelt, tundus pall olevat rohkem mängust väljas kui sees. Pidevalt võeti keskväljal taktikaliste vigadega teineteiselt tempot maha ning mõlemale näis viigilisest seisust vaheajale minek sobivat. Kuni tuli värav...