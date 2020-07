KOGU TÕDE MÄNGUST | Flora võitis kaheksanda karika ja aitas Paide linnameeskonna esmakordselt eurosarja

Flora läks vigaderohket ja närvilist kohtumist juhtima 19. minutil, kui Rauno Sappineni suurepärase eeltöö tulemusena jõudis pall karistusalasse Frank Liivakule ja sealt edasi Konstantin Vassiljevile, kelle pommlöök jäi Transi puurivahile Aleksei Matrossovile püüdmatuks. Trans toibus aga kiiresti ja vormistas juba 29. minutil viigivärava, mille lõi karistusalast väljaspoolt Sadio Tounkara.

VÕTMEMOMENT | 73. minuti nurgalöök, millest sündis Flora 2:1 juhtvärav. Henri Järvelaiu tsenderdus leidis meestesummas Henrik Pürgi peanupu, kelle nina all kaks Transi mängijat omavahel kokku jooksid ning kelle suunamisel maandus pall Transi värava keskel võrgus.



MÄNGU STAAR | Henrik Pürg. Nõmme Kalju kasvatatud kaitsja oli Flora nurgalöökide sihtmärk number üks ning seda õigustatult. Juba 12. minutil sai ta pea korralikult palli pihta ning vaid Aleksei Matrossovi supertõrje oli see, mis ei lubanud veel skoori enne veerandtunni täitumist avada. 73. minutil hiilgas Pürg taaskord positsioonivalikuga, kerkis kõige kõrgemale ning vormistas Flora võiduvärava.



2:1 värav. Foto: Oliver Tsupsman



MUST LAMMAS | Kuni Pürgi võiduväravani võis mustaks lambaks pidada Märten Kuuske, kelle ebaõnnestunud klaarimisest sattus pall 15 meetril täpselt Sadio Tounkara jala peale, kes tegi kauglöögist 1:1, kuid mängu võtmemomendis tuleb näpuga näidata Transi keskkaitsja Bi Sehi Elysee Irie peale, kes Pürgi katmisega nurgalöögi ajal absoluutselt toime ei tulnud, justkui poleks ta üldse adunudki, et Flora üks ohtlikumaid standardolukordade lahendajaid tema selja taga toimetab.

MIKS LÄKS NII? | Selles, et pinge säilis kuni lõpuni, on süüdi Transi meeskonna ettearvamatus. Tavaolukorras võiks Premium liiga liidermeeskonna ja punase laterna vahel peetavast karikafinaalist oodata ühepoolselt igavat mängu, kuid pärast türklasest peatreeneri Cenk Özcani sunnitud lahkumist uue hingamise saanud piirilinna meeskond oli juba viimastes liigamängudes näidanud, et vara on neid veel sel hooajal maha kanda. Selles meeskonnas on piisavalt individuaalset meisterlikkust, et Tallinna tippklubidele peavalu valmistada. Lisagem siia veel ekstramotivatsioon 240 000 euro ja Euroopa liiga pääsu näol, mis Transi jaoks mängus olid.