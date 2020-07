Avapoolajal vastasest selgelt üle olnud Flora asus lõpuks juhtima teise poolaja alguses, kui 50. minutil sai tabamuse kirja Konstantin Vassiljev. 55. minutil suurendas florakate eduseisu Rauno Sappinen. 66. minutil lõi Edgar Tur külaliste poolelt ühe värava tagasi ja seejärel pandi florakatele peale ka väike surve, kuid Märten Kuuse 86. minuti värav tõi Florale selge võidu.

Turniiritabelis on Flora 31 punktiga kindlaks liidriks. Ühe mängu vähem pidanud Nõmme Kalju ja FCI Levadia on vastavalt 22 ja 21 punktiga teine ja kolmas. Paide on neljandal positsioonil 21 silmaga.

