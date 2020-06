KOGU TÕDE MÄNGUST | Flora näitas, et Hiiul võib palliga Kalju üle mängida küll!

Kolmapäevane Kalju - Levadia mäng näitas justkui, et Hiiu kunstmurustaadion madalat ja kiiret söödumängu viljeleda ei luba, kuid Flora tõestas, et lubab ikka küll. Kui üldse keegi Kaljut Hiiu mändide all söötudega üle suudab mängida, siis on see just valitsev meister. Flora peatreener Jürgen Henn tunnistas peale mängu, et ega seda lihtne saavutada ei olnud ning nõudis mängijatelt ikka korralikku keskendumist.

KUIDAS EDASI? | Pärast raskeid, ühel nädalal peetud heitlusi Premium liiga tippmeeskondadega ootavad Florat ja Kaljut järgmises voorus ees kohustuslike võidupunktide mängud vastavalt Viljandiga (12.06) ja Tallinna Kaleviga (14.06). Järgmist derbit näeb 17. juunil, kui FC Flora võtab Lilleküla murul vastu FCI Levadia.

KILD | Alajahtunud ajakirjanikud. Koroonaajastu mängudel on pressitribüünil alati elevust tekitanud küsimus, palju kellelgi staadionile sisenemisel temperatuuri mõõdeti. Seekord mõõdeti kolmest ajakirjanikust, kellele lisaks ERR-i ülekandebrigaadile akrediteering väljastati, kõrgeim temperatuur Soccerneti fotograafil - 35,3. Kahe kirjutava ajakirjaniku temperatuur oli 34 kopikatega. Kolmapäeval olla kellelgi mõõdetud lausa 33, mille peale turvamees selgitanud, et vähem see aparaat välja ei võtagi. Loodetavasti on kontaktivabad termomeetrid, millega mängijaid kraaditakse, veidi paremini kalibreeritud. Muidu pole ju sellel ettevaatusabinõul mingit mõtet.

