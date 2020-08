KOGU TÕDE MÄNGUST | Eurodebütanti Paidet võõrustanud Žalgiris võttis napi, kuid kontrollitud võidu

9. minutil viis Leedu mulluse hõbedameeskonna juhtima Serbia ründaja Andrija Kaludjerovic (33), 32. minutil jõudis sihile rumeenlane Liviu Antal (31). Paide parimate võimaluste eest hoolitses Eesti koondise pikaajaline ründaja Henri Anier, kuid vastaste väravavahti, Tšehhist pärit Martin Berkoveci (31) tal siiski üle mängida ei õnnestunud.

Delfi Spordi tähelepanekud mängust:



VÕTMEMOMENT | Žalgirise teine värav, mis võttis võõrustajatelt juba poolajaks pinged sisuliselt maha. Rumeenlane Liviu Altai sai Paide kaitseliini taha uhke seinasöödu ja lõi palli väravavaht Mait Toomi jalge vahelt võrku. Paide mäng teise poolaja lõpu poole küll elavnes, kuid olgem ausad, kaitsesse tõmunud Žalgiris lasi neil ikka teadlikult ehitada ka, keskendudes rohkem sellele, et kaitses asjad korras hoida.

