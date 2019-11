KOGU TÕDE MÄNGUST | Eesti koondis jäi supermängu teinud debütandi ja Liverpooli staari kübaratriki ees relvituks

MIKS LÄKS NII? | Hollandi edu põhineb kadestamisväärt sööduoskustel ja võimel uskumatult kiiresti väljakul niimoodi ümber paikneda, et nad on valmis saavutama arvulise ülekaalu ükskõik millises väljakuosas seda parasjagu kõige rohkem vaja on. Selline suurtel kiirustel vurri käima lükkamine ja vastastel pea ringi panemine on midagi, mida meie mängijad ilmselt kunagi nii efektiivselt tegema ei hakka. Meile lubas Holland üle viie söödu järjest lükata vaid üksikutel puhkehetkeil, kui parasjagu suurt pressingut peale ei lükatud.

KUIDAS EDASI? | Kes läheb puhkusele, kes koduklubi juurde tagasi. Peatreener Karel Voolaidki ütles esmaspäevasel pressikonverentsil, et võtab kolmapäevase päeva ilmselt puhkamiseks, aga hakkab siis kohe jälle koondise asjadele mõtlema. Mis sest, et selle mänguga sai tema leping otsa ning edasine sõltub juba detsembris tehtavast jalgpalliliidu otsusest. Eestil on juba kokku lepitud ka järgmine maavõistlusmäng: 26. märtsil võõrustame Lillekülas Uus-Kaledooniat. Järgmisel suvel on EM-finaalturniir ja valikmänge samal ajal ei mängita. 2020/2021 hooaja Rahvuste liiga stardib 3. septembril. Vastased saame teada aga juba 3. märtsil Amsterdamis toimuva loosimise käigus.

KILD | Nagu pärast pühapäevast vahejuhtumit Hollandi esiliigas arvata võis, oli kodumeeskond rassismivastase võitluse lainel. Avaväravat tähistades osutasid Georginio Wijnaldum ja Frenkie de Jong oma nahavärvile. Wijnaldum pani oma musta käe de Jong valge käevarre kõrvale, justkui öeldes: "Kuigi oleme erinevad, võitleme ühe ja sama asja eest!"