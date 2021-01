Kogenud jalgpallikoondislane Sergei Zenjov liitus FC Floraga

31-aastane Zenjov tegi Flora juures trenni juba möödunud nädalal. "Meie oleme temast huvitatud, aga sõltub, et mis saab välismaast," rääkis Flora president Pelle Pohlak mõned päevad tagasi Delfile.

Zenjov tegi oma esimese mängu Meistriliigas 2006. aastal, kui mängis esmalt Pärnu Vapruse ja seejärel FC TVMK ridades. Veebruaris 2008 sõlmis oma esimese välislepingu Ukraina kõrgliiga klubiga Lvivi Karpatõ. Peale seda on ta mänginud klubide Blackpool, Moskva Torpedo, Gabala, Cracovia ning Karagandõ Šahtjor ridades.

Zenjov debüteeris Eesti koondises 20. augustil 2008 sõprusmängus Maltaga. Oma esimese värava lõi ta sama aasta 6. septembril maailmameistrivõistluste valikmängus Belgia vastu. Kokku on osalenud 87-s koondisemängus ja löönud 13 väravat.

Flora spordidirektori Norbert Hurda sõnul on Sergei Zenjovi puhul tegemist mängijaga, kes on võimeline olema ise resultatiivne ja looma meeskonnakaaslastele värava löömise võimalusi. “Meil on väga hea meel selle üle, et Sergei Zenjov on meiega liitunud. Sergei toob meie ründeliini juurde kiirust, mis on kriitilise tähtsusega, eriti rahvusvahelistes mängudes," rääkis Hurt klubi kodulehe vahendusel.

“Hea meel on tagasi koju tulla. Ma pole juba 13 aastat mänginud Eesti liigas ning olen õnnelik, et hakkan just Floras mängima, suures klubis, meistriklubis! Soovin aidata meeskonnal võita tiitlit ning saada häid tulemusi euroopas” sõnas värske liituja.

Tere tulemast, Sergei Zenjov! 💚 Meil on rõõm teatada, et Sergei Zenjov ja FC Flora sõlmisid kahe aastase lepingu. 👉🏼 https://fcflora.ee/tere-tulemast-sergei-zenjov/ Posted by FC Flora on Kolmapäev, 20. jaanuar 2021