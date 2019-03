Kodulinna naasnud Kaimar Saag liitub Viljandi Tulevikuga

Saag treenis Viljandi esindusmeeskonnaga juba alates mullu detsembrist ning mängis klubi eest mitmes kontrollkohtumises, kuid lepinguni jõuti alles nüüd.

“Tuleviku huvi minu vastu oli algusest peale väga konkreetne ning tegelikult tehti mulle lepingupakkumine juba aasta lõpus,” rääkis Kaimar Saag. “Minu vastu tunti aga huvi ka välismaa madalamatest liigadest ning tahtsin need läbirääkimised enne lõpuni viia ja selguse majja saada. Tuleviku huvi püsis tugev, minu plaanidega hoidsid nad end detailselt kursis ning lõpuks otsustasin pakkumise vastu võtta ja koju tulla. Teen seda hea meele ja rahuliku südamega, sest tean, et mind oodatakse siin väga ning olen siin vajalik. Tänan klubi osutatud usalduse eest ning annan endast kõik, et meeskonnal ja klubil läheks hästi. Hea on jälle kodus olla!”

Viljandi Tuleviku peatreener Sander Post on piksilmi oodatud tehingu teoks saamisega äärmiselt rahul ning sõnas, et näeb Kaimar Saagi liitumist kvaliteedihüppena, mida meeskond praegu väga vajab.

“Kaimari kogemused ei tule meile kasuks mitte üksnes tema löödavate väravate näol, vaid ta toob meeskonda ka professionaalse jalgpalli kogemust välisklubidest,” kõneles Post. “Tal on olemas liidriomadused, mida väga vajame ning samuti lisab Kaimar meeskonda sügavust ja ruumi taktikalisteks vangerdusteks.”