Klubijalgpalli pidupäev toimub 25. mail A. Le Coq Arenal

Klubijalgpalli pidupäeval on MyFitness otsustanud tuua oma põnevaimad võistlused ja treeningud klubiseinte vahelt õue. Esmakordselt toimub MyFitness CrossTrainingu võistlus välitingimustes ja oodatud on kõik, kes soovivad ennast proovile panna. Lisaks on püsti pandud Madness Race alal 10 takistusega rada, kus kõik huvilised saavad osaleda. Rada on pigem mänguline ja väljakutset pakkuv ning hea võimalus harjutada juba suvisteks MyFitness Madness Race’ideks.

MyFitness treenerite juhendamisel toimuvad põnevad rühmatreeningud, kus klubijalgpalli pidupäevale kohaselt kasutatakse ka jalgpalli elemente. „Tegevust jätkub kõigile – nii algajatele kui edasijõudnutele, nii rühmatreeningute fännidele kui ka jõusaalihuntidele, kes tahavad oma võimed tõeliselt proovile panna,“ lisas MyFitness Grupi turundusjuht Marika Mäsak.

MyFitnessi kõrval on klubijalgpalli pidupäeva esitlejaks Eesti Jalgpalli Liidu pikaaegne koostööpartner ning suurtoetaja Rimi. „See koostöö võimaldab meil panustada sellesse, et lapsed ja noored oleksid füüsiliselt aktiivsed ning harrastaks tervislikku elustiili. Meie toetus klubijalgpalli pidupäeva tähistamiseks on hea võimalus näidata, et hindame kõrgelt kõikide nende pingutust, kes aitavad üha rohkem inimesi spordi juurde tuua,“ sõnas Rimi avalike suhete juht Katrin Bats.

Pidupäeval avatakse staadioni vahetus ümbruses festivaliala kell 12.00. Naiste karikafinaal algab kell 13.00 ning meeste Tipneri karikavõistluste finaalmängu avavile kõlab kell 16.00. Finalistid selguvad mai teisel nädalal. Täna peetakse naiste karikavõistlustel kaks veerandfinaali, Tipneri karikavõistlustel mängivad kaheksa sõelale jäänud meeskonda veerandfinaale järgmisel nädalal.