Klubijalgpalli pidupäev on pühendatud rohelisele mõtlemisele

Sel aastal toimub klubijalgpalli pidupäev 4. juulil ja festivaliprogrammist leiab nii juba tuttavaid tegevusi kui ka uusi vahvaid ettevõtmisi. Sarnaselt eelmiste aastatega pannakse püsti turg, kus saab soetada erinevaid jalgpalliga seotud meeneid. Lastele mõeldud alal saab mängida erinevaid põnevaid mänge ja kohal on ka laste suur sõber EJLi maskott Siil, kelle valvsa pilgu all toimub loodussõbralike materjalidega meisterdamine.

Keskkonnasäästlikkuse aspekti aitavad tänavu rõhutada Eesti Pandipakend, mis tutvustab pakendite taaskasutamist, ja Tartu JK Welco, kes on Tartusse rajamas keskkonnasäästlikku staadionit. Lisaks on Tallinna Vee poolt kohal 500-liitrine paakauto, et kõik pidupäeva külastajad saaksid pärast aktiivset tegevust puhast vett juua.

Pidupäeva teemaks ja fookuseks on seekord keskkond ja see, kuidas jalgpallist lähtuvalt roheliselt tegutseda. PlayGreeni projekti raames kaardistatakse, kui palju kulub erinevaid vahendeid – vett, energiat, toitu jne – kogu suurürituse korraldamiseks. Vabatahtlikest moodustatud tiim aitab lisaks kaardistada tekkiva prügi hulka ja seda, kas ja kuidas jäätmeid sorteeritakse, millise transpordiga inimesed üritusele tulid, millist toitu eelistatakse jne. Samuti mõõdetakse ja kaardistatakse EJLi poolt mängupäeval muruväljaku kastmiseks kulunud vesi, valgustusele kulunud energia jne. Andmete kogumiseks on välja töötatud küsimustik, mida palutakse täita nii festivali külastajatel, personalil, mängijatel kui ka koostööpartneritel.

Lisaks põnevatele tegevustele festivalialal mängitakse 4. juulil klubijalgpalli pidupäeval ka kolm karikafinaali. Esimesena jooksevad A. Le Coqil murule naiste karikafinalistid, kelleks on tänavu FC Flora ja Tallinna Kalev. Poolfinaalis alistas Flora esindus kindlalt 11:0 oma duubeltiimi, Kalev mängis seisuga 2:1 üle liigakaaslase Saku Sportingu.

Evald Tipneri karikavõistluste finaalis näeb tänavu FC Flora ja Narva Transi vastasseisu. Mullu karikavõitjaks kroonitud Trans võitis enne jaanipäeva peetud poolfinaalis 4:1 Tallinna Kalevit, Flora mängis omakorda 4:2 üle Esiliigas palliva Elva meeskonna.