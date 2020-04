Saksamaa Bundesligas loodetakse kohtumistega jätkata 9. mail. Just sakslastelt on näpunäiteid küsinud ka Eesti Jalgpalli Liit. Maad on uuritud ka soomlaste juures. Kokku on pandud plaan, mis sobib hästi just Eesti olustikku. Praeguseks tehakse juba hoogsalt eeltööd, et riigilt loa saamise järel saaks koheselt alustada treeningtööga ja seejärel juba mängudega.