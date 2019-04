Klavani põlvevigastus osutus õnneks kergeks, Reim arvestab temaga koondises

Klubi kodulehe teatel ei treeninud Klavan eile koos meeskonnaga ning hommikul tehtud uuringud näitasid, et tegu on põlve külgsideme kerge venitusega, mida klubi arstid valvsalt jälgivad.

Klavani kohta käivaid uudiseid jälgivad ärevusega ka Eesti jalgpallikoondise fännid, sest juuni alguses - 8. juunil ja 11. juunil - läheb Eesti koondis EM-valiksarjas vastamisi vastavalt Põhja-Iirimaa ja Saksamaaga. Nädalates arvestades on need kohtumised kuue-seitsme nädala pärast, seega on õnneks "puhvrit" üsna palju.

Kuigi põlvesidemete venitus võib vahel tähendada mitmekuulist võistluspausi, peaks esialgsete andmete kohaselt Klavan pääsema vaid mõnenädalase taastumisajaga. Eesti koondise peatreeneri Martin Reimi sõnul saavad sinisärgid praeguse seisuga Klavaniga arvestada.

"Algselt läks natuke aega, enne kui talle uuringud tehti, aga oleme nüüd meie arsti Kaspar Rõivassepa kaudu temaga ühendust saanud. Tegu on külgsidemete väikese venitusega ning praeguse prognoosi kohaselt peaks tegu olema paarinädalase mängupausiga," teatas Reim hea uudise.

"Samas tuleb jälgida, mis seisus ta selle kahe nädala pärast on. Praegu on ta aga meie nimekirjas ning loodame teda koondises näha."

Kui paus piirdub paari nädalaga, on Klavanil võimalik ka veel hooaja viimases kahes-kolmes liigavoorus kaasa teha.