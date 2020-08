Klavani peatreener vallandati vahetult enne eilset kaotusmängu

“Ma arvan, et ma tõin meeskonda juurde kirge ja professionaalsust. See on iga klubijuhi õigus otsustada, keda ta tahab treeneriks. Kui minu osas langetati selline otsus, siis küllap on see õige,” vahendab portaal Football Italia Klavani endise lootsi sõnu.

“Ma tean, et ma poleks midagi rohkemat suutnud. Ehk oli viga see, et lepingut allkirjastades leppisime kokku klauslis, mille sõnul jätkame meeskonnaga lepingut juhul, kui saame seitsmenda koha,” avaldas Zenga.

Cagliari president Tommaso Giulini kinnitas, et klubi peab läbirääkimisi uue peatreeneri osas viimati Sampdoriat juhendanud Eusebio di Francescoga.