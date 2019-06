Klavan lõppenud hooajast: liiga palju sai valuvaigisteid alla kugistatud

Küsimusele, miks teda Põhja-Iirimaa ja Saksamaa vastu väljakul ei näe, vastas Klavan: "Tervisemured on see kõige tähtsam. Käisin seal viimased kolm nädalat platsi peal küll, aga ikkagi ainult valuvaigistite toel ja see ei olnud hea."

Lõppenud hooaja kohta Cagliaris lausus Klavan: "See oli minu jaoks esimene, kus pikalt olin Achielleuse kõõluse probleemiga väljas. Käisin operatsioonil, siis poolteist mängu sain mängida, siis kukkusin põlve peale, mis siiamaani valutab."

"Liverpoolis need kaks aastat mis olid, olid head aastad ja nüüd Cagliaris Serie A-sse minnes muidugi lootsin, et tuleb selline maksimumi lähedane hooaega, aga kahjuks ei läinud nii. Loodame, et järgmised hooajad on paremad," lisas 33-aastane keskkaitsja.

Klavanil on Cagliariga lepingust alles 1+1 aasta. "Üks aasta on kindel ja siis istume maha, arutame asja," selgitas ta.