Kink kritiseeris Häberli Flora mängijatest pungil koosseisuvalikut: "Võtke Seppik ka, aga tehke ring suuremaks!"

Neljapäeval Marbella laagrisse siirdunud Eesti koondise nimekirjas oli 15 Flora mängijat ning kokku üldse vaid 22 meest.

"Aasta esimesest koondise treeninglaagrist jäävad tervislikel põhjustel eemale Taijo Teniste, Henrik Ojamaa, Joonas Tamm, Ken Kallaste, Marko Meerits, Rauno Alliku ja Edgar Tur. Kuna tegemist ei ole ametliku FIFA mängupäevaga, ei liitu koondisega Karol Mets, Nikita Baranov, Artur Pikk, Mattias Käit, Erik Sorga ja Georgi Tunjov," seisis jalgpalliliidu kolmapäevaõhtuses pressiteates.

Teiste seas leiab nimekirjast 19-aastase Flora kaitsja Markkus Seppiku, kes juulist alates tegi Flora põhimeeskonnas kaasa vaid kuues mängus ning kuulus pingile Euroopa liiga play-off kohtumises võõrsil Zagrebi Dinamo vastu. Samal ajal jäi Häberli valikust välja Paide linnameeskonnas regulaarselt samal positsioonil algrivistusse kuuluv Kristjan Pelt. Suur küsimus on ka, miks ei kutsutud Paide ründajat Henri Anieri, kes eelmise hooaja teisel poolel Premium liigas väravaid kõmmutas.

Seni pole Häberli ajakirjandusele oma esimest koondise nimekirja selgitanud, kuid eeldatavasti teeb ta seda enne teisipäevast treeningmängu Budapesti Ferencvarosi vastu.

Betsafe Live podcastis arutleti selle üle, kas Häberli esimene nimekirjast võib juba midagi järeldada märtsis algava MM-valiksarja kohta. Eelkõige paistab sellest koosseisust soov jätkata jõulist noorenduskuuri, millega alustasid juba Häberli eelkäijad Karel Voolaid ja Martin Reim.

"[...] See tekitabki minus kõige rohkem küsimusi. Me räägime siin koondisest ja võtame Flora... Et nende mängijatega me umbes alustame. Vastupidi, minu arust, kui sa oled uus treener, võta 30 venda endale kaasa ja nüüd tee sina oma selektsioon, kes on parim, kes sobib, kes ei sobi, räägi inimestega. Võta Marbellale kaasa, saad tutvuda ju mängijatega!" ütles Levadias abitreenerina töötav Kink.

Saatejuht Kalev Kruus osutas, et mitmed mehed olid jalgpalliliidu pressiteates vigastatute nimekirjas ega saanud seetõttu laagrisse minna.

"Palju on ka neid, kes ei ole katki, kes on kogu aeg mänginud ja ei ole veel kutsutud. Anier, [Sergei] Mošnikov, meilt võiks võtta Bogdan Vaštšuki... Kutsu kohale inimesed!" põrutas Kink.

Paide spordidirektor Kams torkas vahele: "Ma olen Tarmoga täiesti nõus."

Levadiast teenisid koondisekutse Karl Rudolf Õigus (koondises 8 mängu/0 väravat ja Mark Oliver Roosnupp (0/0). Kink jätkas: "Ma olen nõus, okei, ma saan aru, et võibolla on asi mingite mängijate kvaliteedis ka. Aga kui sul on võimalik võtta ja minna sinna soojale maale. Võta endale nii palju kui võimalik! Saad ju mingi pildi ette, saad ju suhelda inimestega, sa näed ju siis midagi. Sa võtad 15 venda, noh.. Hakkame peale... Seppik nagu... Ma ei ütle midagi, võibolla on ta väga hea, tubli, noor. Aga mille pealt tema enne saab, kui keegi teine näiteks? Aga võta Seppik ka, võta Pelt, võta Maksim Podholjužin ka - okei, seal on võibolla teised asjad. Ja nii edasi... Sealt leiaks veel kindlasti mängijaid. Võta 30, 35 meest kaasa!"

Kruus küsis: "Kes Florast üldse maha jäi?"

Kink vastas irooniliselt: "Pelle (klubi president Pelle Pohlak - toim) Asi ei ole selles, kes jäi või läks kaasa. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et tehke see ring suuremaks. Kui me valime ausalt, nii et meil pole midagi ette kirjutatud."

Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak kinnitas teisipäeval virtuaalsel pressikonverentsil, et koondise peatreenerid on olnud ja on oma valikutes vabad ning kutsus kõiki üles talle selles osas ka ajakirjanduse kaudu mitte survet avaldama.

"Peaksin üle rõhutama, et kõik jalgpallihuvilised, ajakirjanikud soovivad, et koondise treener saaks tegutseda vabalt ja jalgpalliliit seda on ka koondise treenerile alati võimaldanud. Koondise treener saab realiseerida koondise juures oma nägemust. Täpselt sama oluline on, et seda survet ei pandaks koondise treenerile peale ka mujalt, sealhulgas läbi ajakirjanduse. Jah, me kõik teame, et on rumal või naiivne reageerida kõigele sellele, aga Eesti ühiskond on juba üles ehitatud nii, et ilma selliste reageerimiseta on vähemalt eestlasel väga keeruline eksisteerida," lausus Pohlak.