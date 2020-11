Kiirabiga haiglasse viidud Paide ründajal tuvastati sarnaluu murd: "Põsk on paistes ja silm sinine"

Esialgse diagnoosi kohaselt Kauberi vigastus operatsiooni ei vaja, teatab Paide linnameeskond sotsiaalmeedias.

Teisel poolajal õhuduellis Aleksandr Zakarljukaga valusa trauma saanud Kauber lõi avapoolajal Paide 2:0 värava.

„Põsk on paistes ja silm sinine. Hommikul lähen kindluse mõttes EMO-st läbi. Praegu kindlat aega ei oska öelda, kaua paraneb, aga positiivne on, et operatsiooni vaja ei ole,“ sõnas Kauber.

KEVIN KAUBER PÄÄSES HAIGLAST KOJU! Paide Linnameeskonna 4:2 võidumängult Narva Transi üle kiirabiga haiglasse... Posted by Paide Linnameeskond on Pühapäev, 8. november 2020