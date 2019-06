Kihlveokontor: enne saab Eesti koondise peatreeneriks Peep Pahv kui Jose Mourinho

Prins on pidanud Eesti koondise eest mängijana 20 kohtumist ning olnud lisaks Pärnule ka Eesti tippklubide Nõmme Kalju ning Levadia peatreener. Unibet eeldab, et ühel juhul kolmest asub just tema rahvuskoondise etteotsa.

Prinsi suurimateks konkurentideks on FCI Levadiat juhendav serblane Aleksandar Rogić, Eesti U21 peatreener Karel Voolaid ning koondise tüüri juba kahel erineval perioodil hoidnud Tarmo Rüütli. Jokkeritena näeb Unibet Norbet Hurta ning Marko Kristalit, niisamuti kuulub favoriitide sekka Arno Pijpers.

Võimalike kandidaatide nimekirjas hakkavad silma ka tuntud spordiajakirjanikud Peep Pahv ja Ott Järvela ning Unibet ei välista isegi hetkel töökohustustest vabade Arsène Wengeri ja José Mourinho istumist Eesti rahvuskoondise treeneripingile.

„Puhtmatemaatiliselt usume me Peep Pahvi või Ott Järvela edusse isegi rohkem kui näiteks omal ajal Leicester City Inglismaa meistriks tulekusse,“ muheles Unibeti Eesti kliendisuhete juht Ergo Maruste, kelle sõnul on esmapilgul uskumatuna tunduvad valikud Unibeti spordiennustuse praktikas üsna tavalised.