Kevadel Narvast sule sappa saanud Läti treener võtab üle FC Kuressaare tüüri

Tegemist on 36-aastase lätlasega, kes vabastati maikuus Transi peatreeneri kohalt pärast kaheksandat mänguvooru, kuigi piirilinna klubi hoidis selleks hetkeks tabelis suurepärast neljandat kohta. Venekeelsele Delfile avaldas ta, et tema vallandamise põhjuseks võis olla punkt, mis nägi nii kõrge tabelikoha puhul esimese ringi järel ette kopsakat palgatõusu.

"Kuna meie esindusmeeskonna enamus mängijaid baseerub Tallinnas ja Saaremaal on mehi vähe, siis ei ole õige, kui peatreener ei osale treeningprotsessis ja näe mängijaid," selgitas FC Kuressaare tegevjuht Mario Pruul, miks senine peatreener Jan Važinski duubelmeeskonna eesotsas jätkab.

"Kuna meie meeskonnaga on liitunud palju uusi noori mängumehi, siis peab peatreener suutma neid suunata. Kuna Tallinna gruppi treenival Sander Lahel pole selles osas veel piisavalt teadmisi, siis peab seda tegema kogenud mees."

Pruul põhjendas Kalašnikovsi valikut asjaoluga, et lätlane pani Narva Transi korralikult mängima, nende kaitse oli paigas ja tulemused olid korralikud. "Meeskonnal on ees tähtis faas, Kalašnikovs on kogemustega ning usume ja usaldame teda, et ka järgmisel aastal mängime Premium liigas," lausus Pruul.

Dmitrijs Kalašnikovs ütles, et ei soovi palju rääkida ja keskendub tegudele. "Esimene mäng on juba reedel ja nii kiiresti midagi muuta ei ole võimalik, seepärast loodan, et mehed on motiveeritud," lausus ta. "Sellist tihedat seisu turniiritabeli tagumises pooles pole Eestis varem olnud, kõik satsid on motiveeritud ja heade mängijatega. See on minu töö aidata Kuressaare meeskonnal hooaeg edukalt lõpetada. Peame võitlema igas mängus kui karikafinaalis ja andma endast parima."