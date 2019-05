Kes väljub võitjana Tipneri karikafinaalist?

Meeskonnad on sel hooajal omavahel vastamisi läinud korra, kui märtsi lõpus saadi Narva Kalev-Fama staadionil kirja väravateta viik.

Mõlemad võistkonnad käisid Premium liiga raames väljakul nädala alguses. Kalju pidas teisipäeval A. Le Coq Arenal maha tasavägise heitluse Tallinna FCI Levadiaga, kui väravad jäid löömata ja meeskonnad leppisid viiki. Trans võõrustas kolmapäeval Maardu Linnameeskonda ning vaatamata sellele, et 11. minutil jäädi kaotusseisu, suutis Narva meeskond lõpuks siiski võtta 5:1 võidu.

Transi peatreeneri kohusetäitja Valeri Bondarenko kiitis enne kohtumist vastaste komplekteeritust. „Loomulikult saame aru, mis meeskonnaga finaalis kohtume. Vastane on väga keeruline ja hästi tasakaalustatud koosseisuga. Neil pole praktiliselt nõrkusi väravas, kaitses, kesktsoonis, rünnakul – väga tasakaalukas meeskond. Arvan, et mänguks peab peamiselt vaimselt valmis olema. Teeme kõik, et karikas Narva tuua!”

„Tegime tööd kõvasti ning pikalt, et lõpuni jõuda. Juba see fakt, et mängime karikafinaalis rahvusstaadionil, on meie jaoks suur au, oluline samm ette ning suur saavutus. Aga soovime ikkagi rohkemat. Teame, et tuleb raske mäng. Loodame, et meie fännid tulevad Tallinnasse, et meid toetada. Usun, et koos saame selle tee lõpuni käia,” ütles Transi poolkaitsja Vadim Mihhailov.

„Narva on näidanud head mängu. Karikafinaalis keskendume oma mängule. Mõlemad meeskonnad tahavad võita finaalis ja see pakub kindlasti pealtvaatajatele kompromissitu lahingu. Nõmme Kalju annab endast parima, et karikas Hiiule viia! Ootame meie fänne toetama,” sõnas Nõmme Kalju peatreeneri kohusetäitja Roman Kožuhhovski.