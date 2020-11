Kes eestlastest kvalifitseeruks jalgpallikoondise peatreeneriks? Millisest riigist aga tegelikult juhendaja palgatakse?

Rahvuste liiga C-divisjonis alagrupis viimaseks jäämine tähendab selgust selles, et Karel Voolaidi juhendamised Eesti koondise eesotsas on juhendatud. Eestlaste rahvusesindus tuleb järgmisel korral väljakule 24. või 25. märtsil, kui peetakse 2022. aasta MM-i valiksarja avakohtumine. Kes astub selleks ajaks aga Eesti koondise tüüri juurde?

Vaadates jalgpalliliidu senist värbamispraktikat, siis Eestist oleks sisuliselt kaks kandidaati. Peagi on paistmas aga ka kolmas nimi. Reaalsuses tuleb aga arvestada võimalusega, et meie koondise järgmine juhendaja on välismaalane. Seejuures on juba päris pikka aega olnud paigas konkreetne visioon, milline see mees olema peaks.