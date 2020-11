Aastale tagasi vaadates tunnistas Sorga, et kevad oli USA-s koroonaviiruse tõttu ülimalt keeruline. Eriti just mentaalselt. Treenimiseks tuli kasutusele võtta isegi lapsepõlvest pärit võtteid. Hooaja lõpus sai Sorga end aga aina paremini käima ning värske peatreener Chad Asthton leidis Eesti koondislasele väljakul ka uue positsiooni, mis on varasemast tunduvalt nõudlikum. „Ta usub minusse. Temaga koos olen ma väga rahul ja õnnelik,“ tunnistas Sorga Delfi Spordiga vesteldes.