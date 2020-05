Katseajal endine kihlveopettur mängib koos ekskoondislastega Tarmo Rüütli käe all

Eesti koondise legendaarse peatreeneri Tarmo Rüütli juhendatav meeskond alustas hooaega 9:0 võiduga Tallinna Dünamo üle; lisaks Leontovitšile käisid platsil ekskoondislased Toomas Tohver (24 mängu/0 väravat), Erko Saviauk (60/1), Jevgeni Novikov (13/2), Jarmo Ahjupera (22/1) ja Andrei Stepanov (89/1), aga ka mitmed tuntud jalgpallitegelased, näiteks Eesti koondise ja FCI Levadia abitreener Vladimir Vassiljev ning FC Flora U21 meeskonna peatreener Ats Sillaste, vahendab Soccernet.ee.

Kui Eesti Jalgpalli Liit 2014. aasta detsembris 26-pealise kihlveopetturite nimekirja avaldas, oli Leontovitš üks üheksast tähtajatu ehk sisuliselt eluaegse jalgpallis tegutsemise keelu saanud mehest. Formaalselt ei ole tema osalemine siiski keelatud, sest 2018. aasta jaanuaris muutis distsiplinaarkomisjon karistust ja määras Leontovitšile viieaastase katseaja; eelmisel kahel jalgpallihooajal mängis ta Transi duublis ja saalijalgpalli kõrgliigas Narva Unitedi särgis.

"Meil on amatöörlikult kõrged eesmärgid ja ma ei näe põhjust loovutada mängijat kellelegi teisele ainuüksi seetõttu, et kellelgi on mingi küsimus minevikust õhus," ütles Retro eestvedaja Toomas Tohver.

Refereeritud artikli täistekst Soccernet.ee-s