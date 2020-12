Kasahstanis hooaja vägevalt lõpetanud Zenjov: enam ei tahaks perest lahku minna

„Enam ei tahaks perest lahku minna. Vanemal poisil on vaja kooli minna ...“ tunnistas ka tulevaks hooajaks kasahhide huviorbiidis olev Zenjov Soccernet.ee'le.

„Välismaal ma ei usu, et keegi pakuks lepingut rohkem kui aastaks. Aga nii ka ei taha, et ta läheks kuskil kooli ja peab siis kohe vahetama, see on lapsele raske,“ tunnistas Zenjov, kes siirdus välismaale juba 2008. aastal, kui ta vahetas TVMK särgi Ukraina kõrgliiga tiimi Lvivi Karpatõ oma vastu.

