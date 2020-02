Kas Tunjov teenib koondisekutse? Voolaid: ta peaks end esialgu U21 eest näitama

18-aastane Narva Transi kasvandik, kes SPAL-i noorteakadeemiaga liitus 2018. aasta alguses, tegi oma Serie A debüüdi 15. detsembril, olles võõrsilmängus AS Romaga keskpoolkaitsjana platsil 17 minutit. Täpselt kuu hiljem sai ta karikamängus AC Milani vastu vasakul äärel mängides kirja kõik 90 minutit, kirjutab Soccernet.ee.

"Ma arvan, et kõige reaalsem on, et ta peaks U21 koondises ennast esmalt näitama," vastas Karel Voolaid Soccernet.ee küsimusele tema potentsiaalse koondisekutse osas märtsikuuks.

"Minu jaoks ei ole tegemist üldse mitte võõra mängijaga,“ tõdes Voolaid ning lisas, et Tunjov on tema käe all ka noortekoondistes mänginud.

Loe artikli täisteksti Soccernet.ee'st.