Kas Sergei Frantsevi tool Kaljus kõigub? Kuno Tehva selgitas olukorda

Küsimusele, miks siis Frantsev oma jätkamise kohta kõhklused üles jättis, vastas Tehva: "Ta on olnud peatreener pool oma elust ja tunneb sellistes olukordades isiklikult süüd või häbi. See on inimlik. See oli lihtsalt tema reaktsioon ega väljendanud klubi hoiakut. Ta võttis lihtsalt sõnadega vastutuse, mis ongi ühe õige mehe käitumine. Vastutuse võtmisega asi piirduski. Me ei näita üldse näpuga kellegi peale. Oleme kollektiivselt sinna jõudnud, kus me oleme, ja peame kollektiivselt ka sellest välja tulema."

Tehva ei osanud kohe öelda, millised mängulised nüansid Kalju antud madalseisu on viinud. "Probleem on meie tabeliseisus. Mänguliselt ei saa öelda, et me nii halvad oleksime olnud. Hooaeg ei ole alanud soovitul moel. Nõmme Kalju suguse klubi jaoks on iga kaotus halb. Me polnud ju praktiliselt poolteist aastat midagi kaotanud. Nüüd on järsku tabelis kaks kaotust ja viik. See on probleem," ütles ta.