Kas sellist kajastust tahtsimegi? Nõmme Kalju ajalooline 14. sekundi vahetus jõudis ka Briti meediasse

Gunnar Leheste reporter RUS

Nõmme Kalju mängumehed Foto: Oliver Tsupsman

Briti ajaleht The Guardian on oma veebilehele üles pannud video Eesti jalgpalli Premium liiga pühapäevasest kohtumisest FCI Levadia ja Nõmme Kalju vahel. 43-sekundilises klipis on fookuses Kalju poolt 14. sekundil tehtud vahetus, millega 16-aastane Lauri Suup vahetati välja ukrainlase Vladislav Homutovi vastu.