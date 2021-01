Kas ranged reeglid panevad laste spordiharjumusele kabelimatsu? Treener: kaotame palju lapsi. Irja Lutsar: mure on väga suur

Juba kevadised keelud viisid tema sõnul mõnest grupist kuni kolmandiku lapsi minema. Nüüd on Harjumaal ja Ida-Virumaal harjutatud juba novembri lõpust alates välitingimustes, viimasel ajal käreda pakasega sisuliselt lumehanges. Kokkuvõttes võivad need koroonaviirusest tingitud piirangud maksma minna sadade ja tuhandete laste spordiharjumuse, mida taastada on väga raske, ning päeva lõpuks läheb see Eesti riigile igas mõttes kalliks maksma.