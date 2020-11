Kas Premium liiga lõpeb planeeritust varem? EJL: tahame 32 vooru ära mängida

Eile jäeti ära Tallinna derbi FCI Levadia ja FC Flora vahel. Levadia laupäevase mängu kohta Tallinna Legioniga tehakse otsus lähiajal. Eile lükati koroonaohu tõttu edasi ka Narva Transi karikamäng Kohtla-Järvega.

Eesti Jalgpalli Liidu avalike ja koostöösuhete juht Mihkel Uiboleht rääkis eile ERR-ile, et eesmärk on endiselt lüüa 27 mängu järel liigatabel pooleks ning pidada 1.-6. ja 7.-10. kohtade vahel veel üks ring ehk kokku 32 vooru.

"Jälgime pingsalt, milliseks praegune olukord üldse Eestis kujuneb, sellest lähtuvalt tuleb järgmisi otsuseid teha. Olukord on pingeline ja peame targalt ning vastutustundlikult käituma," toonitas Uiboleht.

"Me ei luba ühtegi mängu mängida selliselt, et seal oleks oht tervisele. Lähipäevadel arutame olukorra läbi, kindlasti suhtleme Terviseametiga, kuulame nende nõu ja siis teeme otsused. Premium liiga põhiturniir peaks sellel nädalavahetusel lõppema, kuna kolmapäevast mängu ei saanud pidada, lükkub lõpp edasi. Kindlasti tahame mängida ära selle, mida hooaja jätkudes planeerisime; küll oleme kogu aeg välja öelnud, et kui ei see õnnestu, siis 27 voorust on võimalik piir tõmmata. Praegune seis on küll selline, et tahame ikkagi mängida 32 vooruni välja."

"Edasi lükkuvale Levadia-Flora mängule on koht kalendris olemas, aga kui neid mänge tuleb veel, siis on keerulisem," tõdes Uiboleht. "Nädalavahetuseks on planeeritud Levadia ja Tallinna Legioni mäng, seda on võimalik pidada koondisepausi ajal, aga kui neid mänge tuleb veel ja tekib ahelreaktsioon, siis peame hakkama vaatama, kuhu on võimalik neid mänge lükata."

Uibolehe kommentaar refereeritud ERR-i spordiportaalist

