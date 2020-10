Kas Paide kaotus jäi Anieri vigastuse taha? Kapten Frolov: muidugi tundsime temast puudust

Eesti koondislase kohta tipuründes täitis ugandalane Edrissa Lubega, kes ei jäänud 78 platsil viibitud ajaga sugugi nähtamatuks, kuid Matvei Igoneni seljatagust tal siiski ohustada ei õnnestunud.

Linnameeskonna kapten Andre Frolov tunnistas, et pühapäeval Kaljule kaks väravat löönud ja alates augusti lõpus Paidega liitumist kokku viis tabamust ja ühe väravasöödu kirja saanud Anierist tunti täna puudust.

"Muidugi, absoluutselt! Anier on ikkagi Eesti koondise ründaja. Väga kvaliteetne mängija. Kahjuks teda segab väike vigastus, aga ei ole hullu. Küll ta jälle tuleb ja paugutab," on Frolov veendunud.

Flora võitu ja Märten Kuuse 39. minuti väravat kommenteeris Frolov järgmiselt: "Kahjuks oli klassikaline Floraga mäng, kus teeme korralikult tööd ja pingutame, aga laseme endale ikkagi nurgalöögist värava lüüa. Teame, et nad on standardites head - Kostja (Konstantin Vassiljevi - toim) pallid ja Kuusk kastis - kahju, et selle värava endale lasime. Floral väga palju rohkem võimalusi ei olnud."

"Täpselt ei oskagi öelda, mis meil seal nurgalöögi ajal juhtus. Natuke liiga vabalt sai löögile. Oli räägitud ja videosi vaadatud, teame, kes neil see kõige ohtlikum mees on. Väga kahju, et keegi teda segama ei jõudnud. Kuusk on tõesti väga hea nurgalöökide lahendaja. Ei saa rahul olla. Mingit kontakti temaga ei olnud, sai üksi toimetada. Kurb," lisas Frolov.

Ise 2005.-2016. aastani Flora süsteemis mänginud 32-aastane poolkaitsja tõdes, et teisel poolajal hakkas Paidet kimbutama väsimus, milles mängis oma rolli pühapäevane 3:1 võidumäng Hiiu staadionil.

"Kuna mängud on tihedalt üksteise otsas, tegime teisel poolajal palju eksimusi. Olime palju energiat kulutanud ja jõudu jäi väheks. Flora ei pidanud enam eduseisus nii palju riske võtma ja mängis kaitses tugevalt. Nad ei pannud meid otseselt lukku, vaid said mängu üle kontrolli. Meie pressing enam nii hästi ei toiminud. Mingist hetkest alates väsisime ja tegime natuke palju praaki. Liinide vahed läks liiga suureks ja vastane sai meid jooksutada."