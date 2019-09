Alates 2010. aastast FC Floras pallinud ning sel suvel Soome klubi SJK-ga liitunud Beglarišvili sooritas keeleeksami edukalt juba mullu novembris, kuid paberimajandus võttis aega ning seetõttu sai ta Eesti passi alles nüüd. Teoreetiliselt on tal nüüd võimalik mängida ka Eesti koondise eest.

Gruusia koondise eest on Beglarišvili kirja saanud üheainsa kohtumise - sümboolselt toimus see 2015. aastal A. Le Coq Arenal just Eesti vastu.