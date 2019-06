Kas konkurentidest aina enam maha jäävast Baltikumist ongi saamas Euroopa jalgpalli perifeeria?

Praegu sumpab kogu kolmik aga korraga mudas. 2020. aasta EM-valiksarjas on Eestil neljast mängust null punkti ja C-alagrupis viimane ehk viies koht. Lätil on G-alagrupis neljas mängust samuti neli kaotust ja viimane ehk kuues koht. Kui Eestil on väravate vahe -11, siis Lätil on see näitaja -12. Pareimini ei lähe ka Leedul, kellel on kolmest mängust üks punkt ning B-alagrupis viimane ehk viies koht. Seejuures on Leedu kahel korral mänginud Luksemburgiga. Võõrsil kaotati väikeriigile 1:2 ning kodus tehti 1:1 viik.

Valiksarjas on praegu nulli peal veel Liechtenstein, San Marino, Andorra, Fääri saared, Gibraltar Aserbaidžaan ja Valgevene. Ülejäänutel on juba kaks või enam punkti. Seega kuulub kogu Baltikum praegu Euroopa kümne kõige tagsasihoidlikuma tulemusega vutiriigi sekka. Tasub mainida, et antud kümnest pooltes on elanikke alla 100 000 inimese ehk sisuliselt on Eesti, Läti ja Leeduga sarnases seisus ainult Aserbaidžaan ja Valgevene.