Kas Kadrioru staadionil dopinguküttide eest ära jooksnud Legioni jalgpallur kartis põrumist narkootilise ainega?

Soccernet.ee kirjutas, kuidas Lipin pani Kadrioru staadionilt jooksu ning dopingukütt asus teda jälitama. Lipin lõpuks proovi ei andnudki, kuid alates 1. augustist kannab ta võistluskeeldu ning lisaks on ta Legioni ridades kõrvaldatud.

„WADA koodeksi Art. 2.3 – Proovi võtmisest kõrvalehoidmine, sellest keeldumine või selles mitteosalemine,“ kirjutatakse Eesti Antidopingu lehel põhjuseks, miks Lipinile on määratud kohustuslik esialgne võistluskeeld.

Sel nädalal arutas teemat ka Betsafe LIVE jalgpallisaade. Seal palus üks saatejuht Kalev Kruus, et jalgpallisaate Balaball vedaja ning jalgpallikommentaator Ivan Špol selgitaks veidike juhtunu tausta. Špol märkis, et ilmselt võis Lipinil olla hirm vahele jääda mingi ainega, mida oli kusagil peo käigus tarvitatud.

„Seal oli madalstart ja väga kiire minek,“ vastas Špol esmalt Kruusi küsimusele. „Ega ma ei tea, mis tal täpselt veres oli, kuid ju talle tundus, et tema verest võidakse leida midagi, mis paneb ta halba seisu. Mingi narkootiline aine näiteks. Need, kes on näinud Lipinit sel kevadel mängimas, siis need teavad, et ta mingied stimulaatoreid kasutanud ei ole, sest mees on kehv olnud. No nii sattus. Ilmselt eelmine õhtu sai midagi võetud. Ütleme nii.“

