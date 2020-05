Kas ka Eesti jalgpalliliiga võib jätkamise korral saada maailmakuulsaks?

Eesti aja järgi reede hommikul jätkati Lõuna-Korea liigas mängudega. Jeonbuk Motorsi ja Suwon Bluewingsi matš osutus tõeliseks hitiks ning BBC Spordi veebiküljel ja Twitteris jälgisid matši miljonid inimesed. Twitteris oli kohtumise vaatajanumber koguni 1,8 miljonit. Motors võitis lõpuks kohtumise 1:0.

Praegu jälgivad kõik Euroopa suurliigad kadedusega Saksamaad. Sealses Bundesligas jätkatakse hooajaga järgmisel nädalavahetusel. 16. mail saab näha tõelist põnevuskohtumist, kui vastamisi lähevad tippklubid Dortmundi Borussia ja Schalke. Võib eeldada, et matši vaatajanumbrid löövad rekordeid.

Arvestades, et Eesti meistrivõistlused tahavad hooajaga jätkata 19. mail, siis on võimalus, et siinne liiga on ikkagi üks esimesi, mis Euroopas taas käima lükatakse. Seega võib ka Premium liiga saada nii kodumaal kui ka rahvusvahelisel tasemel tavapärasest palju suuremat tähelepanu. Vähemalt praegu naudivad kõik toimivad liigad tavapärasest tunduvalt suuremat fännide tähelepanu.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!