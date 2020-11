Viimati rõõmustati pöidlahoidjaid võiduga mullu 26. märtsil, kui Konstantin Vassiljevi karistuslöögist alistati Gibraltar 1 : 0. Edasi on saadud 12 kaotust ja 3 viiki (Valgevenega 0 : 0, Makedooniaga 3 : 3, Armeeniaga 0 : 0). Kui tähelepanuväärne see seeria ikkagi on, mis võiks ideaalis homme Gruusia vastu lõppeda? Sukeldusime statistikamerre ja uurisime välja, millised on sinisärkide kõige pikemad positiivsed ja negatiivsed seeriad. Kõrvale vaatasime ka korvpallurite ja võrkpallurite võitude ja kaotuste jorusid. Kossumeeste pikk kaotuste seeria lõppes ilusa pauguga, vollemeeste oma aga võiduga EM-finaalturniiril. Pikim võidukett on aga võrkpallurite kaelas.