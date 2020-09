Kas jalgpallikoondis saab kodumängud Eestis pidada? Valitsus täna otsust ei teinud

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn ütles, et valitsus hakkab jalgpalliliidu taotlust arutama järgmisel teisipäeval. "Kuna seda punkti täna ametlikus päevakorras ei olnud, lükkus selle küsimuse arutamine teisipäevaks," sõnas Pürn Delfile ja Eesti Päevalehele.

Eesti Jalgpalli Liit rõhutas sel esmaspäeval Kultuuriministeeriumile saadetud taotluses, et palub valitsuselt kiiret otsust, sest nad peavad Euroopa jalgpalliliidule (UEFA) Eesti koondiste järgmiste mängude toimumiskoha teada andma hiljemalt 24. septembriks. Seega kukkus tähtaeg täna.

Jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete osakonna juht Mihkel Uiboleht ütles Delfile, et nad räägivad nüüd UEFA-ga läbi, et saada mõned päevad ajapikendust.

"Loodetavasti tuleb UEFA meile vastu. Kui tavaliselt on UEFA-l kõik asjad pikalt ette planeeritud, siis koroonaviiruse kriisi olukorras tuleb paratamatult selliseid olukordi ette, et otsused võivad tulla pisut hiljem. Ma usun, et UEFA tuleb meile vastu, sest nende huvi on ka, et kõik mängud peetaks nendes riikides, kus koondis ise on," sõnas Uiboleht.

Kui valitsus jalgpalliliidu taotlust ei rahulda ega luba EM-valikmängude raames Eestisse isolatsioonikohustuseta siseneda kolmandate riikide rahvuskoondistel, tähendab see vutiliidu jaoks umbes 200 000 euro suurust lisakulu, sest kodumängud tuleb pidada välismaal.

Eesti koondiste kõnealused mängud on järgnevad:

Eesti meeste A koondis

11. oktoober 2020 Eesti - Põhja-Makedoonia, A. Le Coq Arena

14. oktoober 2020 Eesti - Armeenia, A. Le Coq Arena

Eesti U21 koondis

13. oktoober 2020 Eesti - Serbia, Pärnu Rannastaadion

Eesti naiste koondis

27. november 2020 Eesti - Türgi, A. Le Coq Arena