Kas Flora vormistab esimesel katsel meistritiitli? Kas Levadia võib tõesti medalita jääda?

Madis Kalvet reporter RUS

FC Flora on sel hooajal saanud mitmeid magusaid võite. Meistritiitel on praeguses seisus ainult vormistamise küsimus. Foto: Karli Saul

Eesti jalgpallimeistrivõistlused on jõudnud lõpusirgele. Mängida on jäänud veel neli vooru. FC Flora tiitlivõit on sisuliselt selge ning suures plaanis lihtsalt vormistamise küsimus. Samal ajal käib tihe heitlus ülejäänud medalitele. Seejuures on vaja selgitada neljandaks jääv tiim, kelle koht tuleva aasta eurosarjas jääks seega veel lahtiseks.