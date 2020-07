Kas FC Flora vangerdus toob Levadiale uue väravavahi?

Päev varem andis Flora teada, et nende ridadest lahkub Richard Aland, kes täitis esiväravavahi rolli mulluse hooaja esimesel poolel. Seejärel jäi ta Igoneni varju ning tänavu on talle eelistatud Ingmar Krister Paplavskist, kes veetis eelmise hooaja laenul Viljandi Tulevikus.

26-aastane Aland on nüüdseks vaba mees ning praeguseks on temaga juba ühendust võtnud FCI Levadia, kes vajab Sergei Lepmetsa klubist lahkumise järel uut puurilukku. Selle hooaja alguses on Levadias esikinda rolli täitnud 38-aastane Artur Kotenko.

„Alandiga olime kontaktis. Pall on praegu tema käes. Ta peab ise otsustama, mida edasi teha,“ sõnas Levadia tegevjuht Sergei Hohlov-Simson Delfi Spordile.